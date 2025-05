Zalewski: "Finale? Una l'ho persa ingiustamente. Ora la più importante della mia vita"

DAZN - Nicola Zalewski ha aperto la sfida dell'Inter contro il Torino, poi battuto 0-2, con un gran gol a giro al 14' poi raddoppiato, nella ripresa, dal rigore di Asllani. Queste le sue parole al termine della sfida, con un pensiero alla finale di Champions League, la sua terza finale europea dopo le due con la Roma.

Oggi ti abbiamo visto giocare molto come interno.

"E' stata una sorpresa anche per me. Ma come ho detto ai miei compagni in panchina, in questa squadra non dico sia facile giocare in ogni ruolo, ma vieni aiutato tanto. C'è tanta qualità, è molto facile dimostrare"

Tre finale europee in 4 anni per te.

"Nello sport il duro lavoro ripaga. Poi queste finali bisogna vincerle per entrare nella storia. Una l'ho vinta, uno l'ho persa ingiustamente. Ora la più importante della mia vita, per il momento"