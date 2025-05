Wolverhampton, Toti: "La gente mi chiama Totti da quando ero bambino, è un orgoglio. Francesco è una leggenda del calcio"

THE SUN - Toti, difensore centrale del Wolverhampton, ha rilasciato un'intervista al tabloid britannico e tra i vari temi trattati ha parlato del suo soprannome, che richiama molto Francesco Totti. Ecco le sue dichiarazioni: "La gente mi chiama ‘Totti’ e 'Francesco' da quando ero bambino. Si tratta di un bel soprannome e sono orgoglioso di portarlo, ma allo stesso tempo voglio scrivere la mia storia nel calcio. Totti ha avuto la sua carriera e io sto avendo la mia. Fin da piccolo mi hanno accostato a Francesco Totti, era un grande calciatore. L'ho visto maggiormente verso la fine della carriera e anche perché avevamo un nome simile. Ho visto alcune partite ai tempi della Roma, era una leggenda non solo per il club ma per tutto il calcio. Non so se lui sa chi sono!”.