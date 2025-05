Vito Scala: "Totti? Nel 2006 gli abbiamo detto che si era semplicemente sfilato un tendine. Bravi tutti: da Lippi a Spalletti" (VIDEO)

ONE TV - In una delle puntate della Web TV è stato ospite Vito Scala e ha raccontato un aneddoto su Francesco Totti: "Per capire il rapporto fiduciario che si è instaurato – un rapporto quasi fraterno – quando lui si è fatto male nel 2006 con l'infortunio alla caviglia, un infortunio molto brutto che non aveva una casistica. E quindi, nel momento di prendere la decisione di operarlo subito, insieme a mamma Fiorella, insieme al professor Mariani, gli abbiamo detto che si era semplicemente sfilato un tendine e che bisognava intervenire subito per dargli la possibilità di recuperare velocemente. Il professor Mariani si è preso la grande responsabilità di questo – ancora oggi lo ringraziamo – di operarlo subito per dargli la possibilità di fare il mondiale. Ma era un intervento cieco, nel senso che non sapevamo... Unico caso! Oltretutto, il professor Mariani e il professor Santucci... ma non sapevamo quali potevano essere i tempi di recupero anche con l'imminenza del mondiale".

Da lì a pochi mesi...

"Era febbraio e poi c'era a giugno il mondiale. Però sul rapporto fiduciario e di stima che c'era con questi professionisti, insieme alla professoressa Giannini, Francesco ha detto subito sì. Poi, quando lui si è risvegliato dall'intervento – dove io ero presente in sala operatoria perché non lo lasciavo nemmeno un attimo – lui ha capito della gravità dell'infortunio, ma sono stati tutti bravi: dal mister Lippi, dal mister Spalletti, dalla società a stargli vicino costantemente. La famiglia che gli ha dato la carica per rientrare il più velocemente".