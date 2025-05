Virtus GVM Roma: l'in bocca al lupo di Totti per i playoff. Domani alle 20.30 gara 3 al Palazzetto dello Sport (VIDEO)

Domani alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano scende in campo la Virtus GVM Roma 1960 di basket per gara-3 del primo turno dei playoff della Serie B Nazionale contro Capo d’Orlando (la serie è ferma sull’1-1). Mentre prosegue la vendita degli ultimi biglietti disponibili, l'appuntamento in queste ultime ore è stato accompagnato anche dalla spinta di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Fiorello all’ex capitano dell'As Roma Francesco Totti, sono tutti pronti a fare il tifo per la squadra di basket capitolina. Domenica alle 17 si replica con gara-4, sempre al PalaTiziano.

