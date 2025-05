VIDEO - Siparietto Alcaraz-Cobolli su Inter-Barcellona: "Lui tifa Roma...". L'italiano: "Te credo!"

Siparietto al Foro Italico tra i tennisti Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz, ripresi dal profilo ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia. "L'Inter vince col Barcellona questa sera?", chiede un collaboratore dello spagnolo riferendosi alla semifinale di Champions League in programma a San Siro e Cobolli fa cenno di no con la testa e, quindi, Alcaraz aggiunge: "Come no? È una squadra italiana. È della Roma". E Cobolli chiude il siparietto, tra le risate di Alcaraz e del suo team, confermando la sua fede calcistica: "Te credo!".

