Trigoria: squadra al lavoro in vista della sfida alla Fiorentina, recuperati Nelsson e Saud (FOTO)

Superata ormai la gioia per la fondamentale vittoria per 0-1 a San Siro contro l'Inter e dopo il consueto riposo, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. La squadra di Claudio Ranieri continua la preparazione in vista della delicata sfida casalinga contro la Fiorentina, scontro diretto cruciale per la corsa all'Europa.

Arrivano buone notizie dall'infermeria per il tecnico giallorosso. Sia il difensore Victor Nelsson che il terzino Saud Abdulhamid, entrambi assenti da tempo, hanno lavorato regolarmente con il resto dei compagni, dimostrando di aver recuperato dai rispettivi problemi fisici. Resta ovviamente out Paulo Dybala: l'attaccante argentino prosegue il suo percorso di recupero personalizzato in vista della prossima stagione.

Ecco alcune foto della seduta di allenamento: