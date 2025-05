Trigoria, ieri la VII edizione del torneo 'Di Bartolomei'. Mancini: "Cerco sempre di onorarlo quando porto la fascia" (FOTO)

Si è svolta ieri a Trigoria la VII edizione del torneo 'Di Bartolomei', svolto sul campo che è stato dedicato all'ex capitano della Roma nel centro sportivo giallorosso. Tanti gli ex romanisti presenti per omaggiare il ricordo di Agostino, con Maurizio Lombardo, CFO del club, che ha dichiarato: "Porto i saluti della famiglia Friedkin, che è orgogliosa di ospitare questo torneo nel nostro centro sportivo. È giusto che questi ragazzi che rappresentano il presente e il futuro conoscano i valori di un grande uomo e di un grande capitano come Di Bartolomei. Ringrazio i nostri ex giocatori, che sono parte importante della nostra famiglia, e i tifosi che con i loro cori hanno riscaldato l’atmosfera e fatto sentire la presenza di Agostino".

Poi è intervenuto anche Gianluca Mancini: "Vedere i nostri tifosi omaggiare Agostino Di Bartolomei mi rende orgoglioso di giocare per la Roma. Io non l’ho vissuto, ma quello che mi raccontano su di lui è qualcosa di unico e irripetibile. So che per tutti i romanisti era ed è un punto di riferimento. A volte indosso al fascia di capitano e ne sono orgoglioso pensando al fatto che l’ha portata un calciatore e un uomo come lui. Cerco sempre di onorare lui e tutti coloro che l’hanno portata al meglio. Per la squadra e per i tifosi".

(asroma.com)

