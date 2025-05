Trigoria: Dan Friedkin è nel centro sportivo

Dan Friedkin è arrivato a Roma. Dopo voci e rumors sull'arrivo nella capitale, ieri l'aereo presidenziale era stato segnalato a Milano nel tardo pomeriggio. Poi, oggi, il presidente della Roma ha fatto rientro nel centro sportivo da cui mancava da diversi mesi.

12.40 - Come fa sapere l'edizione online del quotidiano sportivo, nella tarda mattinata di oggi Dan Friedkin è tornato al Fulvio Bernardini. Sono giorni caldi in casa giallorossa tra rincorsa al 4° posto, la scelta del futuro allenatore e la consegna del progetto definitivo per lo stadio a Pietralata.

(corrieredellosport.it)