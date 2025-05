Totti sulla corsa Champions della Roma: "Non sarà facile, dovranno vincerle entrambe"

A margine della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo Stadio Olimpico, Francesco Totti, ha offerto la sua analisi sulla corsa dei giallorossi alla prossima Champions League. Intercettato dai microfoni di Sport Mediaset, Totti non ha nascosto le difficoltà che attendono la squadra di Ranieri dopo la recente sconfitta contro l'Atalanta: "Per la Roma non sarà facile, rimangono due partite e non dipende più da lei. I giallorossi dovranno vincerle entrambe sperando che Juventus e Lazio facciano un passo falso."