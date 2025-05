Totti: "Con Luis Enrique c'erano problemi all'inizio per colpa di qualche dirigente"

In occasione dell'EA7 World Legends Padel Tour, Francesco Totti ha parlato della prossima finale di Champions League tra l'Inter e il Psg allenato da Luis Enrique. Proprio sul rapporto con l'allenatore spagnolo, passato per Roma, Totti ha detto: "Gli faccio un grande in bocca al lupo. Non avevamo un grande rapporto all'inizio perché alcuni dirigenti si erano intromessi, purtroppo. Poi ci siamo conosciuti meglio e siamo andati alla grande. La sua avventura a Roma non è stata positiva ma ora sta andando bene".

Sulla finale, ecco il pensiero di Totti: "È una partita 50 e 50. Si affrontano due grandi squadre. Da italiano spero che possa vincere l'Inter perché potrebbe riportare un trofeo in Italia così importante. Ci sono tanti campioni in queste squadre. Donnarumma è il portiere più forte al mondo. Dimostra sul campo quello che è attualmente. È l’arma in più del Psg. La qualità migliore di Inzaghi? Compatta il gruppo e li fa divertire".