Torneo Di Bartolomei, Mancini: "Orgoglioso di indossare la fascia portata da Agostino" (VIDEO)

Si è tenuto oggi al Fulvio Bernardini di Trigoria il Torneo Di Bartolomei, in onore dell'indimenticabile capitano della Roma. Nel corso dell'evento, a cui hanno partecipato i ragazzi di Alba, Fortitudo e Pro Roma oltre a quelli della Roma, è intervenuto anche Gianluca Mancini. "Vedere i nostri tifosi omaggiare Agostino mi rende orgoglioso di giocare per questa squadra. Purtroppo non l'ho vissuto ma quello che dicono di lui è unico e irripetibile. So che per tutti i tifosi Agostino era ed è un punto di riferimento. A volte indosso la fascia di capitano e mi rende orgoglioso perché l'ha portata una persona, un calciatore, un uomo come Agostino. Quando vado in campo con la fascia cerco di onorare lui e tutti quelli che l'hanno portata per questa squadra e per questi tifosi", le parole del difensore raccolte dal quotidiano "Il Romanista".

