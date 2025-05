Torino-Roma: a Ranieri il premio Philadelphia Fair Play della Serie A. E omaggio del club granata (FOTO)

Riconoscimento per Claudio Ranieri da parte della Lega Serie A. Prima di Torino-Roma, ultima gara del campionato, il tecnico giallorosso ha ricevuto il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” per essersi reso protagonista, durante Venezia-Roma, dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2024/2025.

Inoltre, il Torino ha voluto omaggiare Ranieri con una targa in suo onore consegnata primo del fischio d'inizio del match, in programma alle 20.45, in virtù della sua ultima panchina da allenatore.

(Foto: Lega Serie A)