Tonetto: "Ranieri ha fatto un lavoro clamoroso. Il nuovo allenatore deve conoscere bene l'ambiente"

SKY SPORT - Max Tonetto, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra giallorossa e sul prossimo allenatore. Ecco le sue parole.

Riuscirà la Roma a raggiungere la Champions League?

“Ho seguito un po’ più da vicino le sorti della Roma, ha avuto un inizio difficile con un doppio cambio di allenatore. Con Ranieri ha fatto un qualcosa di clamoroso, se dovesse raggiungere l’obiettivo aggiungerebbe un’altra perla a una straordinaria carriera. La Roma, comunque, deve assolutamente battere il Torino”.

Chi sarà secondo te il prossimo allenatore della Roma?

“Si è creata una situazione abbastanza anomala, ha subito messo le cose in chiaro che non sarebbe rimasto lui come prossimo allenatore. Ranieri rimarrà con un ruolo importante come dirigente, questo periodo hanno lavorato per il nuovo tecnico, posso dire che dovrà essere un nome ponderato molto bene. Le pressioni che ci sono a Roma non sono facili, devono prendere uno che conosce bene l’ambiente. Spero che sia uno che conosca bene la piazza e sappia dove iniziare, ogni allenatore ha le sue idee e il suo credo tattico. Sposterà tanto scegliere un tecnico rispetto a un altro”.