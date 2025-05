Stadio Roma, ruspe in azione per gli scavi archeologici a Pietralata (FOTO e VIDEO)

Continuano gli scavi archeologici della Roma nell'area di Pietralata, scelta come sito per la costruzione del nuovo stadio. Dopo le proteste dei comitati del 'no', dalla scorsa settimana sono iniziati i sondaggi nel terreno dell'area interessata dal progetto, con le immagini che ritraggono le ruspe al lavoro e la prima trincea realizzata all'interno della zona.

Esclusiva Radio Roma Sound, #StadiodellaRoma ecco le prime immagini degli scavi archeologici a #Pietralata: ruspa al lavoro e panoramica prima trincea realizzata in questa fase. pic.twitter.com/o0tvKWVS92 — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 28, 2025