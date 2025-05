Stadio Roma, Alleanza Verdi e Sinistra. "C'è una frattura nel rapporto democratico tra amministrazione e territorio"

"Come Coordinamento di Alleanza Verdi e Sinistra, esprimiamo forte preoccupazione per quanto avvenuto in merito alla gestione del tavolo di confronto sul progetto dello stadio di Pietralata. Riteniamo gravissimo che l'amministrazione comunale abbia convocato un incontro con i comitati cittadini, con l'obiettivo dichiarato di avviare un dialogo sul futuro dell'area, e che tale convocazione sia stata invece utilizzata come pretesto per l'accesso all'area stessa da parte della ditta incaricata dall'A.S. Roma per lo svolgimento dei sondaggi archeologici". Lo dichiarano in una nota Mauro Coldagelli, segretario di Sinistra Italiana Roma, Marta Bevilacqua e Valerio Zaratti, co-portavoce di Europa Verde Roma e Provincia. "Un comportamento- proseguono- che riteniamo lesivo della fiducia tra istituzioni e cittadinanza e che rappresenta un preoccupante segnale di frattura nel rapporto democratico tra amministrazione e territorio". Tale atto si inserisce in un contesto "già segnato da tensioni, aggravato dall'impiego di metodi violenti da parte delle forze dell'ordine nei confronti di cittadini e cittadine impegnati unicamente nella difesa di uno spazio pubblico e collettivo. È un fatto che non può essere ignorato- evidenziano- e che ci impone una riflessione seria sulla deriva che sta assumendo la gestione politica e amministrativa di questo progetto". Conclude infine la nota: "Ribadiamo con fermezza la necessità di un confronto trasparente, aperto e partecipato, in cui le istituzioni siano al servizio della comunità e non in contrapposizione ad essa. È fondamentale che il sindaco Gualtieri ristabilisca un clima di fiducia e rispetto reciproco, partendo dall'ascolto delle ragioni e delle proposte che arrivano dalla società civile, senza sotterfugi o inutili accelerazioni".

(Dire)