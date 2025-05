Spunta un nuovo murale dedicato a Di Bartolomei: “Esistono i giocatori di calcio, poi ci sono quelli come Agostino” (FOTO)

A 31 anni di distanza dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei, i tifosi della Roma hanno voluto celebrare lo storico capitano realizzando uno splendido murale in Via di Valle Aurelia: “Esistono i giocatori di calcio e poi esistono i giocatori come Agostino Di Bartolomei”, recita l’opera realizzata dal Gruppo Roma. Il murale, che raffigura anche l’iconica esultanza di Ago in un Roma-Avellino, si ispira alle famosissime dichiarazioni del centrocampista: “Esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma”.