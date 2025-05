Spalletti: "Io e Totti siamo super amici. Ho sempre fatto tutto in funzione della Roma, non c'era niente di personale contro di lui"

RAI 1 - Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è stato invitato come ospite nel corso della trasmissione 'Cinque Minuti' e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo rapporto con Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Mi piaceva pensare che il mio destino fosse affidato alla qualità e ai piedi magici di Francesco. Gli ho fatto due considerazioni e poi ci siamo chiariti e riabbracciati, ora siamo super amici".

All'epoca in un'intervista al TG1 la fece arrabbiare...

"Ci fu diciamo un blackout che incasinò la situazione, voglio precisare però che tutte le scelte le ho prese in funzione della Roma. Non c'era niente di personale contro Totti".