"Sognando... Ballando con le Stelle": Totti ospite della seconda puntata

In occasione del ventesimo compleanno di "Ballando con le Stelle" Milly Carlucci apre il salone delle feste dello show di Rai1 per un vero e proprio evento: per la prima volta verrà data la possibilità a un professionista del mondo del ballo di diventare un maestro di Ballando con le Stelle. Ma il colpaccio vero della signora della tv pubblica è aver convinto Francesco Totti a partecipare come ospite della seconda puntata: "Farà un viaggio tra i calciatori che hanno partecipato a Ballando", spiega la conduttrice. Ma è così timido che non balla?, chiede Selvaggia Lucarelli che che le siede accanto. "Convincilo tu, allora siamo a posto", è la spiritosa controreplica.

"Sognando... Ballando con le Stelle" è il titolo del talent in quattro puntate, al via dal 9 maggio, che sarà anche l'occasione per celebrare Ballando con ospiti delle passate edizioni. Non un semplice amarcord, ma una vera e propria gara pensata per selezionare il futuro: la sfida tra dieci aspiranti maestri, affiancati ad altrettanti professionisti storici del programma, per conquistare un posto nell'edizione autunnale.

All'Auditorium Rai del Foro Italico si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma con la padrona di casa, Milly Carlucci, Paolo Belli, il regista del talent Luca Alcini e Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo, rispettivamente direttore e vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Selvaggia Lucarelli in rappresentanza dei giudici e Federica Pellegrini dei vip ex concorrenti che in ogni puntata si alterneranno.

Non un semplice spin-off ma un nuovo show, con in pista i professionisti tra i quali si nasconde il prossimo nuovo maestro o maestra di Ballando. "Per la prima volta - ha spiegato Milly Carlucci - facciamo un casting pubblico. Saranno il pubblico da casa e la giuria a scegliere chi entrerà nella nostra squadra". Dopo una prima fase in cui i nuovi talenti danzeranno in coppia con i maestri del cast, la finale vedrà un cambio inedito: gli aspiranti balleranno insieme a vip delle edizioni passate, per dimostrare di saperli guidare e coinvolgere, proprio come sulla pista.

A giudicare ci sarà la storica giuria del programma, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidente), Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sarà affiancata - importante novità - dal giudizio popolare espresso attraverso i social. E proprio la partecipazione attiva del pubblico più giovane che oggi guarda lo show è uno degli elementi che rendono ancora viva la trasmissione. Tanti gli ospiti, da Hoara Borselli, prima vincitrice, a Emanuele Filiberto di Savoia. E poi ci saranno Gabriel Garko, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino che a Ballando si sono innamorati e ihanno formato una famiglia, e in una puntata anche Samanta Togni. "Ho invitato - annuncia divertita Carlucci - anche Milly 2, la mia simpatica e divertente imitatrice dalla Gialappa's Band, Giulia Vecchio".