Sinner e l'allenamento 'alternativo' con lo staff al Roland Garros: sfida di palleggi e colpo di testa "alla Shomurodov" (VIDEO)

In questi giorni va in scena il Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam, e oggi Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka nel terzo turno. Il tennista italiano è apparso molto tranquillo e ha svolto un divertente allenamento con l'allenatore Darren Cahill e il preparatore atletico Marco Panichi a tema calcio: l'obiettivo infatti era effettuare dei palleggi e insaccare la palla in un cestino con un colpo di testa. Sinner ha servito proprio Panichi, il quale ha fatto centro e si è scatenato nell'esultanza: "Shomurodov", si sente in sottofondo mentre il preparatore atletico gioisce per il punto realizzato.

