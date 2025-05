Nell'ultima giornata di Serie B è arrivato un clamoroso verdetto: la Sampdoria è retrocessa in Serie C. I blucerchiati infatti non vanno oltre il pareggio per 0-0 in casa della Juve Stabia e si sono fatti sorpassare dalla Salernitana (vincente 0-2 in casa del Cittadella), chiudendo il campionato al terzultimo posto con soli 41 punti. Insieme a loro scendono in Serie C anche lo stesso Cittadella e il Cosenza, mentre Frosinone e Salernitana si giocheranno la permanenza tramite i playout.