Ryan Friedkin è a Roma. Come scrive l'edizione online del quotidiano, il figlio di Dan sabato era a Trigoria e dovrebbe essere allo stadio Olimpico per Roma-Milan questa sera. Non è ancora certa invece la presenza di Dan, che potrebbe aver fatto tappa a Liverpool per partecipare all’ultima partita dell’Everton (l’altro club di famiglia) a Goodison Park.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE