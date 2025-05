Rudi Garcia: "De Zerbi mi ha detto 'wow hai fatto tre stagioni all'OM'"

Rudi Garcia, allenatore francese passato sulla panchina della Roma e oggi commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese. Ecco le parole dell'allenatore francese, che ha rivelato anche una frase di Roberto De Zerbi:

"Cosa rispondo a chi dice che ce la faccio solo nella prima stagione in un club? A Lille sono diventato campione al terzo anno. Alla Roma sono arrivato secondo per due stagioni di fila. Al Marsiglia sono arrivato in finale di Europa League circa diciotto mesi dopo il mio arrivo. Recentemente ho incontrato Roberto De Zerbi, mi ha detto: 'Wow! Hai fatto tre stagioni all’OM'. A Lione avrei voluto restarci per tutta la mia carriera, ma non era più possibile in un clima avvelenato con un direttore sportivo che voleva il mio posto. Quindi, mi si fa un processo ingiusto. Con un minimo di obiettività, questa reputazione non regge ai fatti. Cos’altro dire?".

(leparisien.fr)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE