Roma: striscioni polemici in città contro i Friedkin. Da "La Roma ai romanisti, non agli azionisti di mercato" a "Non vogliamo più stelle...né strisce!" (FOTO)

Continua la polemica di una parte della tifoseria della Roma nei confronti della famiglia Friedkin. Nella notte sono stati esposti per la città due striscioni critici nei confronti dei proprietari statunitensi, con messaggi che non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni. Da "La stagione lo ha dimostrato: la Roma ai romanisti, non agli azionisti di mercato" a "Non vogliamo più stelle...né strisce! U.S.A. go home!".