Roma-Milan: trasferta vietata ai rossoneri

Il settore ospiti dell'Olimpico, in occasione di Roma-Milan, sarà chiuso. I tifosi rossoneri, infatti, che nella finale di Coppa Italia hanno vandalizzato seggiolini e altre parti dello Stadio Olimpico, non potranno seguire la trasferta capitolina.

È arrivata infatti la decisione del Questore della Capitale: i biglietti validi per la gara di domenica sera saranno acquistabili solamente dai tifosi giallorossi residenti nel Lazio, mentre è stata vietata la trasferta ai rossoneri "con interdizione del regime di vendita per per tutte le regioni d'Italia e conseguente chiusura del settore ospiti presso lo stadio Olimpico".