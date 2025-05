Roberto Mancini alla finale di Coppa Italia: "Futuro in panchina all'Olimpico? No..." (VIDEO)

Presente allo Stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, anche l'ex Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. L'allenatore, come riportato dal giornalista Francesco Iucca di Calciomercato.it, si è concesso a un breve scambio di battute con i cronisti presenti.

Inizialmente, a chi gli chiedeva se avrebbe fatto qualcosa per aiutare la Sampdoria a risalire dalla Serie C, Mancini ha risposto con una battuta: "Io non posso giocare".

Successivamente, l'attenzione si è spostata sul suo futuro in panchina. Un giornalista ha prima chiesto: "Quando la rivederemo in panchina?". A questa domanda, Mancini non ha fornito risposta. Un altro cronista ha quindi incalzato, alludendo chiaramente a un possibile futuro a Roma: "Qualcuno spera che questo sarà il suo stadio l'anno prossimo". A questo punto, Mancini ha sorriso e risposto: "No...".

