Con la vittoria per 2-0 contro il Torino nell'ultima giornata di campionato e la qualificazione in Europa League si chiude la stagione della Roma e Claudio Ranieri conclude la sua carriera in panchina. Ranieri, che sarà senior advisor del club giallorosso, ha rilasciato un'intervista a 'Novantesimo Minuto', in onda su Rai 2, che sarà trasmessa questa sera. "La prima da non allenatore", come detto dallo stesso Ranieri a Marco Mazzocchi.

