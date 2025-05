Ranieri nuovo Papa? Spunta l'ironico murales a Testaccio (FOTO)

Oggi a Roma è previsto l'inizio del conclave che porterà ad eleggere il nuovo Papa dopo Jorge Bergoglio, recentemente scomparso. Nella Capitale c'è attesa per scoprire il nome di chi prenderà il posto dell'argentino, mentre, altri hanno deciso di trattare la questione con ironia. Nel quartiere Testaccio, infatti, è apparso un nuovo murales dedicato a Claudio Ranieri, che quest'anno è ad un passo da un vero e proprio miracolo. Il Sir ha preso la Roma in piena lotta retrocessione e la sta trascinando, con 19 risultati utili consecutivi, al quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. Per questo il murales del tecnico giallorosso richiama al fatto che non c'è bisogno di un nuovo Papa poiché c'è già Ranieri. Il ritratto, pubblicato su Instagram sull'account di Chris Sezze, raffigura l'allenatore di San Saba con una papalina in testa e l'abito da santo padre con la canonica scritta: "Habemus Papam".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CrSezze (@chris_sezze)