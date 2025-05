Ranieri: "Hanno aspettato le ultime 2 giornate per farmi arrabbiare. Milan arrabbiato? Noi di più"

Insignito ieri del premio 'Colalucci', Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando sull'episodio di Atalanta-Roma: "Hanno aspettato le ultime due giornate per farmi arrabbiare. Se ci spiegano che il protocollo VAR va applicato in un certo modo e poi fanno il contrario, e lo rivendicano pure, una reazione come la mia è il minimo".

Chiusura sulle ultime due giornate di campionato: "Dobbiamo dare il massimo contro Milan e Torino, poi quel che sarà, sarà". Sui rossoneri, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, Ranieri si esprime così: "Non ho visto tutta la finale, solo l’ultimo quarto d’ora. Ma se il Milan sarà arrabbiato, noi lo saremo ancora di più".