Il campionato Primavera è terminato questa sera con la finale scudetto tra Inter e Fiorentina. A trionfare sono stati i nerazzurri con un netto 0-3 a sfavore della Viola, la squadra che in semifinale aveva eliminato la Roma con tanto di tensioni finali nello spogliatoio tra i giocatori giallorossi e Nicolò Zaniolo. Per la squadra di Zanchetta in rete Lavelli, Berenbruch e Bovo. L'Inter alza così al cielo l'undicesimo scudetto della propria storia.