Pellegrini: possibile operazione chirurgica per la lesione alla coscia destra. Lo stop resterebbe di 2 mesi

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, infortunatosi in allenamento lo scorso 8 maggio e costretto a concludere in anticipo la stagione per una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Come scrive il giornalista di ReteSport Checco Oddo Casano infatti, dopo una serie di consulti e considerando il problema similare a quello di Paulo Dybala, si starebbe procedendo verso l'operazione chirurgica. Questo però non cambierebbe i tempi di recupero che restano intorno ai due mesi circa.

