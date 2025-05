Papa Leone XIV, padre Pagano rivela: "È un grande tifoso della Roma, l'ho sentito dopo la Fiorentina..."

Gioia grandissima nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l'elezione a Papa del cardinale Prevost. "Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più grande di me, poi, più avanti, ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma", dice padre Giuseppe Pagano. "Con lui si stabilisce velocemente un rapporto di fiducia reciproca" e "quando abbiamo viaggiato insieme ci siamo pure divertiti, è una persona che vuole conoscere, si interessa alle cose, ha molti hobby, ama guidare la macchina, lo farebbe per ore, ama gli sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L'ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: 'La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte".