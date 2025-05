Papa Leone XIV, la Roma ripercorre la sua storia parallela ai Pontefici dal 1927

Con l'elezione di Leone XIV a nuovo Papa e Vescovo di Roma, il numero 267 nella storia della Chiesa Cattolica (avvenuta l'8 maggio 2025), la Roma ripercorre sul proprio sito ufficiale un interessante parallelo storico: si tratta del nono Pontefice in carica dalla fondazione del Club, avvenuta nel 1927.

Come sottolinea il club, "Non si tratta ovviamente di mondi paragonabili o mai direttamente entrati in contatto, se non per alcune visite della squadra nel corso del tempo in Vaticano. È interessante, però, contestualizzare e approfondire i momenti storici del Club in occasione di ogni conclave e nuova elezione di un Papa."

La Roma ripercorre, infatti, come eventi significativi della storia giallorossa si siano spesso intrecciati temporalmente con i cambi al soglio pontificio. Ad esempio, la primissima partita ufficiale del club, Roma-Livorno 2-0 del 25 settembre 1927, si giocò sotto il pontificato di Pio XI, eletto cinque anni prima della fondazione della società. Oppure, più recentemente, la prima partita nell'era di Papa Francesco, eletto il 13 marzo 2013, vide la Roma vincere 2-0 contro il Parma il 17 marzo successivo, con reti di Lamela e Totti. Questi sono solo alcuni degli aneddoti che legano, seppur indirettamente, la storia della Roma a quella dei Papi che si sono succeduti dal 1927. Il club ricorda gli incontri di delegazioni giallorosse con i Pontefici, come quello del 1977 con Paolo VI (presenti tra gli altri Santarini, Liedholm e Ranieri), quello del 2000 con Giovanni Paolo II (con Totti e il presidente Franco Sensi) e del 2016 con Papa Francesco.

Ora, con l'elezione di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), di cui è stata segnalata anche una fede giallorossa, si apre un nuovo capitolo in questa singolare cronistoria parallela.

