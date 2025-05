Olimpico: 1.606.119 presenze tra tutte le competizioni. Primato in Roma-Milan con 68.145 spettatori e 70 sold out nelle ultime quattro stagioni

In attesa dell'annuncio dell'allenatore e del lancio della campagna abbonamenti per la prossima stagione, la Roma comunica le cifre registrare allo Stadio Olimpico in questa stagione ringraziando anche i tifosi giallorossi:

Non ci avete mai lasciato soli. Non avete mai mancato di farci sentire il vostro amore all'Olimpico, al Tre Fontane e in trasferta. Mai.