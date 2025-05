Sono giorni di voci, indiscrezioni, sogni e fantasie per i tifosi della Roma alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. In mattinata, come fa sapere la trasmissione 'Te la do io Tokyo', a Fiumicino oltre a Lina Souloukou, è stato avvistato anche Josè Mourinho, fermato da alcuni tifosi per selfie e autografi.

L'ex tecnico della Roma si è imbarcato alle 10.45 di questa mattina per rientrare a Istanbul dopo aver trascorso alcuni giorni nella capitale.

(Tele Radio Stereo)