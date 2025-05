Monza, Nesta: "Ranieri e Ancelotti speciali, sono gli allenatori più forti"

Alessandro Nesta parla di Claudio Ranieri in conferenza stampa. Ieri l'allenatore del Monza, in vista della partita contro l'Udinese, ha citato il tecnico giallorosso: "Per me gli allenatori più forti che ci sono oggi sono Ranieri e Ancelotti perché hanno una cosa che non si insegna, hanno una capacità di stimolare i giocatori e l'ambiente, non si può insegnare e a Coverciano non lo insegnano".

"Per me sono allenatori speciali perché riescono in ogni posto a far tirar fuori il meglio di tutte le persone a disposizione - ha aggiunto -. Ranieri va alla Roma, cosa ha combinato? Juric è un grande allenatore, anche De Rossi lo è. Cosa ha fatto Ranieri di più degli altri? Non lo so, ma vince tutte le partite. L'allenatore top è quello che ha una cosa che non si insegna. Ancelotti è la stessa cosa".