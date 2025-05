A un giorno dalla sfida tra Roma e Milan, valida per la 37esima giornata di Serie A, Sergio Conceicao deve fare i conti con alcune indisponibilità. Nel match contro i giallorossi, infatti, mancheranno ben 3 calciatori: Samuel Chukwueze, per un infiammazione al pube, Warren Bondo a causa di un trauma alla caviglia e Kyle Walker. Il terzino inglese ha la febbre e molto probabilmente non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro la squadra di Claudio Ranieri.

(gianlucadimarzio.com)

