Milan, Conceicao: "Dobbiamo finire la stagione con dignità"

Sergio Conceicao, allenatore del Milan e prossimo avversario della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della finale di Coppa Italia persa per 0-1 contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole: "Capisco la curiosità, ma ho tanti pensieri su questa partita: le scelte che ho fatto, cosa è andato e cosa no. Non ho iniziato nel calcio da due giorni. In questo momento la mia testa sta nel capire cosa non è andato oggi. Non c'è niente da fare perché abbiamo perso, ma c'è da finire la stagione con dignità. Dopo poi parliamo".