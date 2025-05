Massi (pres. Sambenedettese): "Amichevoli con Roma e Milan? Sarebbe bello, ma decideranno loro"

CRONACHEPICENE.IT - Il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi, dopo la promozione in Serie C della sua squadra, ha parlato della programmazione estiva dei rossoblù, con un occhio a possibili amichevoli con Roma e Milan come già avvenuto qualche anno fa. Queste le sue parole per il sito del quotidiano: "Stiamo lavorando per le amichevoli ma al momento non ne so nulla. Roma e Milan? Decideranno loro, sarebbe bello riavere il Milan al "Riviera" dopo 40 anni dall'amichevole inaugurale dello stadio".

