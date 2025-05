Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria 4-2 contro il Rennes, ribadendo la sua volontà di restare in Francia: “La volontà di rimanere è al 100%. Zero contatti con altri club. È stata una stagione molto dura per tutti e ci sono sicuramente cose che non sono piaciute né al club né a me Dobbiamo parlare per andare avanti meglio”.