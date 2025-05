Lotito: "Serve un piano Marshall per gli stadi"

"Ho proposto il nuovo stadio della Lazio, ma con una logica di servizio. Di una struttura al servizio della collettività, un punto di riferimento dove la gente possa vivere 24 ore su 24". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito in occasione del convegno Stati Generali dello Sport organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati. "È un modo per acquisire anche cultura della legalità, perché se vivi una struttura che è casa tua poi la tuteli e non vai allo stadio per fare ogni volta 50-70mila euro di danni. Mentre il tifoso violento è un delinquente e come tale va trattato", ha aggiunto. "Ma tutto questo si fa con una pianificazione, lo Stato deve fare un piano Marshall per gli stadi perché in Italia ogni Comune interviene con mille lacci e lacciuoli e gli stadi non si fanno mai", ha dichiarato.