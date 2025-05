Le Fée: "Voglio restare al Sunderland la prossima stagione. A Roma avevo perso la voglia di stare in campo"

Alla vigilia della delicata sfida contro lo Sheffield, Enzo Le Fèe torna a parlare. Il centrocampista del Sunderland ha spiegato i motivi del suo addio alla Roma e parlato del futuro. Le sue parole:

Hai giocato con Ivan Juric, perchè con l'arrivo di Ranieri sei finito in panchina?

"Il mister voleva una squadra più fisica per portare la squadra fuori dalla zona retrocessione"

L'esperienza al Sunderland...

"Qui mi è piaciuto fin dal dal primo giorno, dal primo allenamento. Mi piace stare in campo. Questo è ciò che avevo perso a Roma. Se non riesco a godermi il mio tempo in campo, sicuramente farò fatica. A volte posso anche far fatica — non puoi sempre essere bravo, può succedere qualcosa — ma in generale nella mia testa so che mi divertirò e sarò bravo. Penso che i tifosi del Sunderland]non mi conoscessero prima. Venivo dalla Roma, un grande club. Arrivo nella seconda divisione in Inghilterra, alcune persone possono pensare: 'Aah, ok, viene solo a giocare ma non sarà serio', ma quando gioco a calcio e mi diverto, come sto facendo ora, posso dare la vita in campo."

Se il Sunderland andrà in Premier verrai riscattato...

"Voglio restare al Sunderland l'anno prossimo. Lavoro da sei mesi per questo. Questa è la partita più importante della mia vita."

(thetimes.com)

