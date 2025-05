Lazio, Lotito: "Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione come Pedro"

IL MESSAGGERO - Claudio Lotito, presidente della Lazio, è pazzo di Pedro. L'attaccante spagnolo si è rivelato nuovamente decisivo e grazie alla sua doppietta ha fermato l'Inter sul 2-2 in occasione del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. «Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione così – le dichiarazioni del numero uno del club biancoceleste riportate dall'edizione odierna del quotidiano –. Il rinnovo? Sarà lui a decidere se continuare o meno».