Kluivert: "Roma e i suoi tifosi mi sono rimasti nel cuore. Ranieri? Una leggenda"

Dal documentario 'Bournemouth, don’t call it Cinderella anymore', arrivano le parole di Justin Kluivert che passa in rassegna i suoi ricordi alla Roma: "Ciò che mi è rimasto nel cuore di Roma è la città, i tifosi, l’atmosfera allo stadio è qualcosa di speciale, è unica: non me ne dimenticherò mai, sarò per sempre grato".

Nella capitale Kluivert ha avuto come allenatore Claudio Ranieri: "Una leggenda. Per me è semplicemente un’icona nel mondo del calcio. Ricordo quando ero infortunato, venne con me dal fisioterapista, mi accompagnò: è qualcosa che non fanno tutti gli allenatori. Ho dei bei ricordi, sicuramente".