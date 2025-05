Jurgen Klopp allontana le voci sulla Roma e sul lavoro di allenatore. L'ex tecnico del Liverpool ha parlato a una testata giornalistica tedesca e ha commentato le voci che vorrebbero interessato alla panchina giallorossa: "Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com'è. Ho avuto tre club fantastici e non ci saranno molte altre tappe. Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione"

(faz.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE