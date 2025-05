Klopp: "Non andrò alla Roma. Non tornerò ad allenare nei prossimi anni, sono tutte s******e"

LIVERPOOL FC FOUNDATION GALA BALL - Sembra tramontare definitivamente l'ipotesi di un arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina giallorossa. A confermarlo ulteriormente lo stesso ex tecnico tedesco ieri sera all'evento dedicato al Liverpool, squadra che insieme al Borussia Dortmund lo ha fatto diventare uno dei grandi. Queste le sue parole in merito alle recenti indiscrezioni: "Non andrò alla Roma. Se leggete voci sul fatto che potrei tornare ad allenare nei prossimi anni, sono tutte s*******e. Potete essere i primi a dirlo".