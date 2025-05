Jovanotti scatenato dopo il concerto al PalaEur: maglia della Roma e citazione a Venditti (VIDEO)

Nella serata di ieri Lorenzo Jovanotti si è scatenato e in occasione dell'ultimo concerto al PalaEur (ancora sold out) ha deciso di sfoggiare la maglia della Roma nel corso di una diretta Instagram. Il cantante indossava la numero 12 con il nome "Jova" e le firme dei giocatori. Infine Jovanotti ha chiuso il video pubblicato sul proprio profilo social citando Antonello Venditti: "Come dice Antonello, grazie Roma!".