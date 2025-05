Internazionali: Hummels e Bove al Foro Italico per seguire Alcaraz-Draper (FOTO)

Tappa al Foro Italico per Mats Hummels ed Edoardo Bove per seguire il grande tennis agli Internazionali d'Italia in programma in questi giorni nella Capitale. Il difensore e il centrocampista, ora alla Fiorentina ma di proprietà della Roma e fermo dopo il malore dello scorso dicembre, sono stati immortalati dalle telecamere televisive mentre stavano seguendo il match tra Alcaraz e Draper, terminato 6-4 6-4 per lo spagnolo. Presenti sugli spalti, nella stessa fila, anche i laziali Patric e Pedro.