Rimpatriata giallorossa per Bruno Conti. Come dimostra uno scatto pubblicato su Instagram dall'ex numero 7, nella serata di ieri è andata in scena una cena a tinte romaniste. Presenti infatti Francesco Totti e Vincent Candela, oltre che i figli Andrea Conti e Daniele Conti. Al tavolo tanti altri ex giallorossi, come Cristian Panucci, Alessio Cerci e Luigi Di Biagio.