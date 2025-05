L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social del The Friedkin Group, mentre il proprietario della Roma è nella Capitale e oggi è stato a Trigoria. In estate l'Everton andrà negli States: "Siamo lieti di annunciare che l'Everton questa estate si recherà negli Stati Uniti per la 2025 Premier League Summer Series. Segui i Toffees in azione in tre partite mentre si preparano per la stagione 2025/2026"

