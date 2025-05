HUMMELS: "Se Juric non fosse stato esonerato, sarei andato via la settimana successiva"

Nel corso del documentario "Hummels - La Finale" in cui Mats Hummels ripercorre la sua carriera e il suo ultimo anno da giocatore professionista alla Roma, il difensore ha raccontato anche dei retroscena: "Mio figlio mi aveva detto di giocare per un altro anno e se mi avesse detto di smettere, l'avrei fatto". Poi Hummels è tornato sul periodo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa: "Se non fosse stato esonerato, probabilmente sarei andato via la settimana successiva. Preferisco giocare male che non giocare affatto. Essere ridotto all'insignificanza di Juric è stato davvero brutto, questo mi ha buttato giù. Me ne sarei dovuto andare, altrimenti a un certo punto sarei esploso".

Nel documentario si parla anche della possibilità di tornare al Borussia Dortmund: "Avrei bisogno di qualcosa che mi appassioni così tanto da essere disposto a fare di nuovo questi sacrifici, per non vedere così spesso mio figlio. L'unico club per cui lo farei, nella mia sfera emotiva, è il BVB. Non credo che succederà. Se il Borussia dovesse chiamarmi inizierei a pensarci. Concludere la mia carriera da giocatore del BVB sarebbe un altro pensiero che mi frulla per la testa. Posso dire onestamente: ho già cercato di parlarne la settimana scorsa. Non credo che accadrà".